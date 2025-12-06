পানিতে ডুবে মৃত্যু
জেলা

মানিকগঞ্জের কালীগঙ্গায় ডুবে দুই চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু

প্রতিনিধিমানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় কালীগঙ্গা নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে সদর উপজেলার গিলন্ড গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এই দুই শিশু হলো গিলন্ড গ্রামের আকবর আলীর ছেলে জামিল হোসেন ও আজগর আলীর ছেলে জুনায়েদ হোসেন। তাঁরা আপন চাচাতো ভাই। দুজনের বয়স আড়াই বছর।

সদর থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ সকাল সাড়ে আটটার দিকে শিশু দুটিকে নিয়ে তাদের দাদি কালীগঙ্গা নদীর পাড়ে খেলার মাঠে যান। খেলার একপর্যায়ে দুটি শিশু নদীতে পড়ে ডুবে যায়। সকাল ৯টার দিকে নদীর পাড়ে ভাসমান অবস্থায় তাদের দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। পরে শিশু দুটিকে মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. কামাল হোসেন বলেন, নিহত শিশুদের পরিবার লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

