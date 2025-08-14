রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থগিত হওয়া ‘মুক্তির উৎসব’ কাল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশেষে ‘৩৬ জুলাই: মুক্তির উৎসব’ নামের কনসার্টটি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আয়োজক ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার। তিনি জানান, আগামীকাল শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হবে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার–সংলগ্ন এলাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজক ‘৩৬ জুলাই: মুক্তির উৎসব বাস্তবায়ন কমিটি’। এর আগে অনুষ্ঠানটি স্থগিত করা হয়েছিল।
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে চলতি বছরের ৫ আগস্ট ‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসব’ নামের ওই কনসার্ট আয়োজনের উদ্যোগ নেন সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার ও ‘ক্যাম্পাস বাউলিয়ানা’ নামের একটি সংগঠনের পরিচালক এস কে হৃদয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁরা ‘অর্গানাইজার-৩৬ জুলাই, মুক্তির উৎসব’ পরিচয় ব্যবহার করে আর্থিক সহায়তা চেয়ে চিঠি পাঠান। তাঁদের এ আবেদনে ‘জোরালো সুপারিশ’ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব। আবেদনের কয়েকটি অনুলিপি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর নানা আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। পরে মিডিয়া ট্রায়ালের অভিযোগ তুলে অনুষ্ঠানটি স্থগিত করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আয়োজক কমিটির সদস্য সামসাদ জাহান। তিনি বলেন, ‘নানা নাটকীয়তার কারণে নির্ধারিত সময় পরিবর্তন হলেও অবশেষে আয়োজনটি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান, সাবেক ও নবাগত ব্যাচের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ইভেন্টের টিকিট সম্পূর্ণ ফ্রি। তবে বহিরাগত নিয়ন্ত্রিত থাকবে।’
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, ‘গত বছর বন্যার কারণে আমরা জুলাইয়ের বিজয় উৎসব করতে পারিনি। এবার সেই পরিকল্পনা থেকে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি নিয়ে আমাদের অনেক পরিকল্পনা ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক অনুদান চাওয়ার আবেদনটি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। মিডিয়া ট্রায়ালের কারণে কিছু অনুদান স্থগিত হওয়ায় অনেকের সঙ্গে আমাদের চুক্তি থেকে সরে আসতে হয়েছে। বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্য প্রোগ্রামটি পেছাতে হয়।’
অনুষ্ঠানটির আরেক উদ্যোক্তা এস কে হৃদয় বলেন, ‘আগামীকালের অনুষ্ঠানে আর্টসেল ব্যান্ডের পাশাপাশি আমাদের ক্যাম্পাসের ব্যান্ড ক্যাম্পাস বাউলিয়ানা, রাজশাহীর ব্যান্ড ত্রিমাত্রি গান পরিবেশন করবে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসের আরও কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন থাকবে।’
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ড এবং নবাগত শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তি ফরম দিয়ে ফটক দিয়ে ঢুকতে হবে। বেলা ৩টার দিকে ফটক খোলা হবে। স্টেডিয়ামের প্রধান ফটক দিয়ে ছাত্র এবং বিজয়-২৪ হলের পাশের ফটক দিয়ে ছাত্রীরা প্রবেশ করবে।