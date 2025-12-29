দিনাজপুর-৩ আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক নেতার মনোনয়নপত্র দাখিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে দিনাজপুর-৩ (সদর উপজেলা) আসনে ‘জনতার দল’ নামে একটি রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন রবিউল ইসলাম। তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ২০২০ সালে উপনির্বাচনে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।
আজ সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে তাঁর পক্ষে দিনাজপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্রটি জমা দিয়েছেন পৌর শহরের বাসিন্দা রিয়াজুল ইসলাম। রবিউল ইসলাম দিনাজপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ ফরিদপুর চেরাডাঙ্গী এলাকার বাসিন্দা। তিনি আউলিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন।
মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করা রবিউল ইসলামের মুঠোফোনে যোগাযোগ করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে মনোনয়নপত্র জমাকারী রিয়াজুল ইসলাম মুঠোফোনে বলেন, ‘রবিউল ভাই আমার পরিচিত। কয়েক দিন আগে নির্বাচনের কাগজপত্র আমাকে পাঠান এবং জমা দিতে বলেন। আজকে সেটি জমা দিয়ে এসেছি।’ এরপর আর কথা বাড়াতে চাননি তিনি। রবিউল ইসলামের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘তিনি কোথায় আছেন, তা জানি না।’