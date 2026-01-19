আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগে গিয়াস উদ্দিন তাহেরীকে শোকজ

হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসনে আগাম নির্বাচনী প্রচারণার অভিযোগে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী মো. গিয়াস উদ্দিন ওরফে মাওলানা তাহেরীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি এ চিঠি দিয়েছে।
নোটিশে বলা হয়েছে, মো. গিয়াস উদ্দিন মোমবাতি প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন—১৫ জানুয়ারি এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রচারিত হয়। ভিডিওটি ‘দ্য স্পিচ’ নামের একটি ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে প্রকাশিত হয়, যার অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ৭ লাখ ৭০ হাজার। ভিডিওটি নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দৃষ্টিগোচর হয়েছে।
কমিটির মতে, সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ আগে কোনো ধরনের নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সুযোগ নেই। অথচ ওই ভিডিওতে আগাম প্রচারণার উপাদান পাওয়া গেছে। এ কারণে মো. গিয়াস উদ্দিনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
নোটিশে ২০ জানুয়ারি বেলা ১১টায় হবিগঞ্জ সার্কিট হাউসের ২০৩ নম্বর কক্ষে অবস্থিত নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে সশরীর অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে কারণ দর্শাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান মো. রবিউল হাসান নোটিশে স্বাক্ষর করেন।
এ বিষয়ে বক্তব্যের জন্য গিয়াস উদ্দিনকে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।
হবিগঞ্জের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন প্রথম আলোকে বলেন, আগামীকাল মঙ্গলবার নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কাছে লিখিতভাবে কারণ দর্শাতে প্রার্থীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।