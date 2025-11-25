কালোজিরা ভেবে পিঠায় মেশানো হয় কীটনাশক, খেয়ে ১১ জন হাসপাতালে

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে নতুন ঘর নির্মাণ উপলক্ষে আয়োজিত পারিবারিক নিমন্ত্রণে তৈরি করা পিঠা খেয়ে একে একে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১১ জন। পিঠা তৈরির সময় কালোজিরা ভেবে ভুল করে পিঠায় দানাদার কীটনাশক মেশানোয় এ অবস্থা হয়। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার রমজাননগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
অসুস্থ ব্যক্তিদের শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে দ্রুত পাকস্থলী পরিষ্কারসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বেশির ভাগ রোগীর অবস্থা এখন স্থিতিশীল। তবে সবাইকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
অসুস্থ ব্যক্তিরা হলেন সুমাইয়া (২২), আইজা (২), মেহজাবিন (১০), সামিয়া (৪), আকলিমা (৩৫), জান্নাতি (১৫), আইয়ুব খান (৬০), আজিহা (১), শারমিন (২৩), মিতা (৩৫) ও উম্মে হাবিবা (২১)।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সাঈদ হোসেন নামের এক ব্যক্তির নতুন ঘর তৈরি উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হয়। সন্ধ্যার রান্নাঘরে পিঠা তৈরির সময় পরিবারের সত্তরোর্ধ্ব সদস্য সাঈদ হোসেনের মা জুলেখা বিবি ভুলবশত কালোজিরা মনে করে দানাদার কীটনাশক মিশিয়ে ফেলেন। পিঠা খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই উপস্থিত সবাই বমি, মাথা ঘোরা, তীব্র পেটব্যথাসহ বিষক্রিয়ার উপসর্গ শুরু হয়। তাৎক্ষণিকভাবে সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শাকির হোসেন বলেন, রোগীদের আনার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করা হয়। উপসর্গ দেখে ধারণা করা যাচ্ছে, খাবারের সঙ্গে কীটনাশকজাতীয় কোনো পদার্থ মেশানো হয়েছিল। এখন সবাই পর্যবেক্ষণে আছেন।
ঘটনার পর শ্যামনগর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। উপপরিদর্শক মোহাম্মদ বিপ্লব হোসেন জানান, প্রাথমিকভাবে এটি একটি ভুলবশত ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। তারপরও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।