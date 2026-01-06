জয়পুরহাট-২: আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়পুরহাট-২ (আক্কেলপুর-কালাই-ক্ষেতলাল) আসনে বিএনপির প্রার্থী আব্দুল বারী ও জামায়াতের প্রার্থী এস এম রাশেদুল আলমকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার এ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান সিনিয়র সিভিল জজ মো. ফয়সাল আহমেদ পৃথক দুটি নোটিশ দেন। দুই প্রার্থীর বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে ১১ জানুয়ারি নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কার্যালয়ে তাঁদের হাজির হয়ে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা জানাতে বলা হয়েছে।
কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, আব্দুল বারী জয়পুরহাট-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী। ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন পোস্টে দেখা যায়, তাঁর সমর্থকেরা ২৩ ও ২৮ ডিসেম্বর, ৪ জানুয়ারিসহ বিভিন্ন তারিখে জয়পুরহাট-২ আসনের বিভিন্ন এলাকা ও হাটবাজারে তাঁর ছবিসংবলিত ধানের শীষ মার্কার হ্যান্ডবিল নিয়ে গণসংযোগ ও প্রচার–প্রচারণা করছেন।
আরেকটি নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, এস এম রাশেদুল আলম জয়পুরহাট-২ আসনে জামায়াতের প্রার্থী। তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে গত ২৭ ডিসেম্বর, ১ ও ৪ জানুয়ারিসহ বিভিন্ন তারিখে দাঁড়িপাল্লার পক্ষে ভোট চেয়ে তাঁর ছবিসংবলিত পোস্টার নির্বাচনী প্রচারণার জন্য পোস্ট করা হয়েছে।
প্রার্থীদের এমন কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫–এর বিধি ১৮–এর লঙ্ঘন। এ বিষয়ে দুই প্রার্থী কাছ থেকে লিখিত ব্যাখ্যা চেয়েছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। তা না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।