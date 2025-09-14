মাহফুজুর রহমান
জেলা

ফরিদপুরে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারের পর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারের পর ফরিদপুর মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব মাহফুজুর রহমান ওরফে সবুজকে (৩৯) দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দলীয় শৃঙ্খলাপরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ফরিদপুর মহানগর শাখার সদস্যসচিব মাহফুজুর রহমানকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।

এতে আরও বলা হয়, দলের নেতা-কর্মীদের তাঁর সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ না রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো। স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এস এম জিলানী ও সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

এর আগে গত শুক্রবার রাতে ফরিদপুর শহরের দক্ষিণ আলীপুর মহল্লায় মাহফুজুর রহমানের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে তাঁকে একটি দোনলা বন্দুকসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান বলেন, মাহফুজুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্রটি নিজের কাছে রেখেছিলেন। অভিযানে অস্ত্রসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে। গতকাল বিকেলে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ফরিদপুর মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সৈকত হাসান বলেন, মাহফুজুর রহমান মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব। অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারের পর কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

