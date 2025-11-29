মহাসড়কে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া পিকআপ ভ্যান থেকে একজনের লাশ উদ্ধার, আহত ২

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মহাসড়কে পড়ে থাকা একটি দুমড়েমুচড়ে যাওয়া পিকআপ ভ্যান থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পিকআপ ভ্যানটির চালক ও তাঁর সহকারীকে। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের নিজামপুর বাজার উত্তর ইউটার্নের চট্টগ্রামমুখী লেন থেকে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, ভোরে অজ্ঞাত কোনো গাড়ির ধাক্কায় সবজিবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি দুমড়েমুচড়ে গেছে। নিহত ব্যক্তি পিকআপ ভ্যানটিতে থাকা সবজির মালিক। তাঁর নাম মো. শফিউল আলম (৫০)। তিনি কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার চর লামারপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ কালুর ছেলে। আহত দুজনের নাম তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারেনি হাইওয়ে পুলিশ।
হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানান, ভোর সাড়ে পাঁচটায় হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে যান। এরপর মহাসড়কের ওপর দুমড়েমুচড়ে যাওয়া পিকআপ ভ্যানটি দেখতে পান তাঁরা। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে।
জানতে চাইলে মিরসরাই ফায়ার স্টেশনের দলনেতা হায়াতুন নবী বলেন, ‘দুর্ঘটনায় সবজিবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি দুমড়েমুচড়ে গেছে। ঘটনাস্থলেই একজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
কুমিরা হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট মো. শামীম হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।