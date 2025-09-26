এস আলমের টাকা শুধু শেখ হাসিনা নন, অনেক দলের নেতা খাচ্ছেন: আসাদুজ্জামান ফুয়াদ

আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেছেন, ‘এস আলমের টাকা শুধু শেখ হাসিনা খান না, দেশের অনেক রাজনৈতিক দলের নেতা ওই টাকায় ব্যবসা করছেন, খাচ্ছেন। ওই টাকায় বিদেশে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন।’
আজ শুক্রবার বিকেলে মানিকগঞ্জ শহরের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ প্রাঙ্গণে জেলা এবি পার্টির আয়োজনে জুলাই গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন।
আসাদুজ্জামান ফুয়াদ আরও বলেন, কারা আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে চান, কারা জাতীয় পার্টিকে আনতে চান, কারা এস আলমের টাকায় আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করতে চান এবং ১ হাজার ৪০০ শহীদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করতে চান, সেই গাদ্দারদের চিনতে হবে। তাঁরা বাংলাদেশের মানুষ নন।
এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বার্থে শত্রুপক্ষের সঙ্গে কোনো আপস হবে না। দিল্লির আধিপত্য প্রশ্নে কোনো আপস হবে না। তা কংগ্রেসের নামে আসুক, বিজেপির নামে আসুক, গান্ধী পরিবারের নামে আসুক কিংবা নরেন্দ্র মোদির নামে আসুক—এ ব্যাপারে বাংলাদেশের স্বার্থে আমরা কোনো ছাড় দেব না।’
জেলা এবি পার্টির প্রধান সমন্বয়ক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্বাস ইসলাম খান, এবি পার্টি ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক সেলিম খান, জুলাই শহীদ আফিকুল ইসলামের বাবা সফিকুল ইসলাম, জুলাই যোদ্ধা রমজান মাহমুদ প্রমুখ।