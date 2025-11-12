মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ড

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীর সরকারি বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার বিকেল চারটার দিকে শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় বাসভবন থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন সেখানে জড়ো হন।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বাসভবনের শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) বিস্ফোরিত হয়ে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, ‘আমি বাসভবনে একাই থাকি। খবর পেয়ে এসে দেখি, আগুন লেগেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো নির্ধারণ করা যায়নি।’
আগুনে বাসভবনে থাকা রেফ্রিজারেটর, সোফাসেট, চেয়ার, টেবিলসহ বেশ কিছু আসবাব পুড়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সাকরিয়া হায়দার প্রথম আলোকে বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি ইউনিট কাজ শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।