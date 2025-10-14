হবিগঞ্জে তরুণকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে বড় ভাই আটক

হবিগঞ্জে এক তরুণকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে তাঁর বড় ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভোরে শহরের গরুর বাজার এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
নিহত তরুণের নাম মনির মিয়া (১৯)। আটক ব্যক্তির নাম রনি মিয়া। তাঁরা গরু বাজার–সংলগ্ন মোকামবাড়ি এলাকার খালেক মিয়ার ছেলে।
এর আগে গতকাল সোমবার রাতে শহরের গরুর বাজার এলাকার নিজ বাড়িতে নিহত হন মনির। পরিবারের দাবি, বড় ভাই রনি মিয়ার চাপাতির কোপে প্রাণ হারিয়েছেন মনির।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত ১০টার দিকে তুচ্ছ ঘটনায় মনিরের সঙ্গে রনির ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে একটি চাপাতি দিয়ে ছোট ভাই মনিরকে কোপ দেয় রনি। এতে মনির গুরুতর আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় হবিগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাবুদ্দীন শাহীন প্রথম আলোকে বলেন, তুচ্ছ ঘটনার জেরে মাদকাসক্ত ভাইয়ের হাতে নিহত হয়েছেন মনির। অভিযুক্ত ভাইকে আটক করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।