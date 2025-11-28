রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে বাসের ধাক্কায় যুবক নিহত

রাঙামাটিতে বাসের ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে কাপ্তাই জেটিঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মো. ইলিয়াস (৪৫)। তিনি কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্গা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শিলছড়ি এলাকার মৃত নুর আহামদের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নিহত ইলিয়াস কাপ্তাইয়ের জেটিঘাট এলাকার একটি বাস কাউন্টারে টিকিট বিক্রি করতেন। গতকাল রাতে তিনি সড়কে হাঁটছিলেন। এ সময় ঢাকাগামী একটি বাস তাঁকে ধাক্কা দেয়। ওই বাসের মালামাল রাখার বাক্স খোলা ছিল। এটিতেই আঘাতপ্রাপ্ত হন তিনি। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কাপ্তাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রুইহ্লা অং মারমা প্রথম আলোকে বলেন, ‘হাসপাতালে আনার আগেই ইলিয়াসের মৃত্যু হয়েছে।’
কাপ্তাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কায় কিসলু বলেন, বাসের ধাক্কায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।