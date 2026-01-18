কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মো. আমির হামজা
কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মো. আমির হামজা
জেলা

আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে: ফেসবুক পোস্টে আমির হামজা

নিজস্ব প্রতিবেদককুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আমির হামজা অভিযোগ করেছেন তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। রোববার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে তিনি এই অভিযোগ করেন।

জানতে চাইলে আমির হামজা মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘জি, আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।’ কীভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে প্রশ্ন করলে বলেন, ‘গতকাল থেকে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমাকে নিয়ে পোস্ট হচ্ছে। সেখানে কমেন্টে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।’ রিটার্নিং কর্মকর্তা বা পুলিশকে জানিয়েছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এই মুহূর্তে একটা কাজে আদালতে আছি। বের হচ্ছি। নামাজ পড়ব। পরে আপনার সাথে কথা বলব।’

আমির হামজা ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘একটু জানিয়ে রাখি। গতকাল থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত ইনশা আল্লাহ। আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, আমার অনুপস্থিতিতে কুষ্টিয়াতে যেই ইনসাফ কায়েমের লড়াই আমরা শুরু করেছি, সেটা প্রতিষ্ঠিত কইরেন এবং আমার ৩ শিশু কন্যাসন্তানকে একটু দেখে রাইখেন।’

এদিকে ওয়াজ মাহফিলে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও তাঁর ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর নাম বিকৃত করার প্রতিবাদে আমির হামজার বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ায় ঝাড়ু মিছিল হয়েছে। আজ সকাল সাড়ে ১০টায় সদর উপজেলার বটতৈল মোড় থেকে একদল নারী হাতে ঝাড়ু নিয়ে মিছিল বের করেন। মিছিলটি কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়ক ধরে এমআরএস পাম্প এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। এ সময় বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা আমির হামজাকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন।

মিছিলের নেতৃত্বে থাকা জেসমিন খাতুন বলেন, ওয়াজ মাহফিলে কোকোর নাম বিকৃতভাবে উপস্থাপন করায় তাঁরা ক্ষুব্ধ। এর প্রতিবাদ জানাতেই নারীরা ঝাড়ুমিছিলের মাধ্যমে তাঁদের অবস্থান তুলে ধরেন। তাঁরা এ ধরনের বক্তব্য থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি আমির হামজাকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান।

জানতে চাইলে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ও সদর আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী জাকির হোসেন সরকার বলেন, ‘বিক্ষুব্ধ নারীরা ঝাড়ুমিছিল করেছে, বিষয়টি আমিও জানতে পেরেছি। তবে কাদের ব্যানারে হয়েছে, এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।’

সম্প্রতি আমির হামজার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি ওয়াজ মাহফিলে দেওয়া বক্তব্যে আমির হামজা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও তাঁর ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর নাম বিকৃত করে প্রাণীর নামের সঙ্গে তুলনা করছেন। এ ঘটনায় জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

তবে আমির হামজা দাবি করেছেন, আলোচিত বক্তৃতাটি ২০২৩ সালের। এটা নিয়ে তিনি ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ভিডিও বার্তায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আরও পড়ুন