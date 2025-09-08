তৃতীয়বারের মতো খোলা হলো কাপ্তাই বাঁধের ১৬টি গেট

ভারী বৃষ্টিপাতে রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্রদের পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করায় কাপ্তাই বাঁধের ১৬টি গেট (জলকপাট) খুলে দেওয়া হয়েছে। চলতি মৌসুমে তৃতীয়বারের মতো আজ সোমবার দুপুরে কাপ্তাই বাঁধের গেটগুলো খুলে দেওয়া হয়।
বাঁধের গেট খুলে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, হঠাৎ করে হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এতে কাপ্তাই হ্রদের পানির উচ্চতা বেড়েছে। আজ বেলা আড়াইটায় পানির উচ্চতা ছিল ১০৮ দশমিক ৬৫ ফুট। বিপৎসীমা অতিক্রম করায় ১৬টি গেট ৬ ইঞ্চি করে খুলে দেওয়া হয়। এতে প্রতি সেকেন্ডে ৯ হাজার কিউসেক পানি হ্রদ থেকে কর্ণফুলী নদীতে নিষ্কাশিত হচ্ছে।
১০৮ ফুট উচ্চতা কাপ্তাই হ্রদের বিপৎসীমা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। কাপ্তাই হ্রদে পানির ধারণক্ষমতা ১০৯ ফুট পর্যন্ত।
এর আগে হ্রদের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ৫ আগস্ট ১৬টি গেট খুলে দেওয়া হয়েছিল। ধাপে ধাপে পানির উচ্চতা কমে আসায় ১২ আগস্ট তা বন্ধ করা হয়েছিল। এরপর আবার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০ আগস্ট রাতে দ্বিতীয় দফায় খোলা হয় বাঁধের গেট। পানির উচ্চতা কমে আসায় ২৩ আগস্ট বন্ধ করা হয়।