বগুড়ায় বাসে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, ঢাকায় যাওয়ার পথে চালক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদকবগুড়া

বগুড়ায় দূরপাল্লার বাসে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ পেয়ে বাসচালককে আটক করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) তথ্যের ভিত্তিতে আজ সোমবার রাতে ঢাকায় যাওয়ার পথে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা থেকে ওই চালককে আটক করে হাইওয়ে পুলিশ। পরে রাত ১১টার দিকে তাকে ডিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সোয়াইব হাসান ওরফে সাকিব (২৮) নামের ওই চালক বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার জয়ন্তীবাড়ী এলাকার বাসিন্দা। তাকে সিরাজগঞ্জ থেকে বগুড়া আনা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে রাজধানীর গাবতলী থেকে বগুড়ার উদ্দেশে ছেড়ে আসে ‘আর কে ট্রাভেলস’ পরিবহনের একটি বাস। পথে সিরাজগঞ্জের কড্ডার মোড় এলাকা থেকে দশম শ্রেণির ওই ছাত্রী এবং তার এক বন্ধু বগুড়ায় ঘুরতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ওই বাসে ওঠে। বেলা আড়াইটার দিকে বগুড়া শহরের বনানী এলাকায় বাসটি পৌঁছালে সব যাত্রী নেমে যান। তখন চালক রাকিব হাসান, বাসের সুপারভাইজার ও চালকের সহকারী ওই ছাত্রীর বন্ধুকে ভয়ভীতি দেখিয়ে নামিয়ে দেন। এরপর চালক বাসে ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ ওঠে। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন ওই ছাত্রীকে ঠনঠনিয়া বাস টার্মিনালে নিয়ে আসেন। সেখানে আর কে ট্রাভেলসের কাউন্টারের লোকজন মেয়েটিকে ঢাকাগামী একটি বাসে সিরাজগঞ্জে পাঠিয়ে দেন।

বগুড়ার পুলিশ সুপার জেদান আল মুসা প্রথম আলোকে বলেন, দূরপাল্লার বাসে সিরাজগঞ্জ থেকে বগুড়ায় আসা একজন ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়ার পরপরই ডিবির একটি দল চালককে ধরতে অভিযানে নামে। টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা থেকে চালক রাকিব হাসানকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত আর কে ট্রাভেলসের অন্য কর্মচারীদেরও আটকের চেষ্টা চলছে।

পুলিশ সুপার বলেন, ভুক্তভোগী ছাত্রীকে সিরাজগঞ্জ থেকে উদ্ধার করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে মামলা গ্রহণের পর মেয়েটির ডাক্তারি পরীক্ষা করা হবে।

