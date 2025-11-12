পুকুরপাড়ে সাইকেল চালাচ্ছিল দুই শিশু, পানিতে পড়ে মৃত্যু

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলায় পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিকেলে উপজেলার বাংলাবাজার ইউনিয়নের কুশিউড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পানিতে ডুবে মারা যাওয়া দুই শিশু হচ্ছে কুশিউড়া গ্রামের আবদুল কাদিরের ছেলে রাহিম আহমদ (৭) ও মহিউদ্দিনের মোহাম্মদ আলী (৮)।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে এই দুই শিশু কুশিউড়া গ্রামের সাঈদ মিয়ার বাড়ির পুকুরপাড়ে বাইসাইকেল চালাচ্ছিল। কোনো একসময় সাইকেলসহ দুই শিশু পুকুরে পড়ে যায়। একপর্যায়ে বাড়ির এক বাসিন্দা পুকুরপাড়ে গিয়ে ওই দুই শিশুকে পুকুরের পানিতে ভাসতে দেখেন। পরে তিনি চিৎকার দিলে অন্যরা গিয়ে শিশুদের মরদেহ উদ্ধার করেন। দুই শিশুর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
দোয়ারাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহিদুল হক বলেন, পুকুরটি গভীর। দুই শিশু অসাবধানতাবশত বাইসাইকেলসহ পুকুরে পড়ে তলিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন তাদের মরদেহ উদ্ধার করেন