চট্টগ্রামে ‘নিরাপত্তা’র কারণে বাতিল শিল্পীদের ‘গানে গানে সংহতি সমাবেশ’

নিরাপত্তার কারণে চট্টগ্রামে ‘গানে গানে সংহতি-সমাবেশ’ করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। আজ শনিবার বিকেল চারটায় চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির সম্মুখ প্রাঙ্গণে এ আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছিল চট্টগ্রামের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। তবে এর আগে শুক্রবার ফরিদপুরে নগরবাউল জেমসের কনসার্ট পণ্ড হওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখে অনুমতি দেয়নি পুলিশ।
আলোচনা সাপেক্ষে পরিবর্তী আয়োজনের তারিখ জানানো হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা। এর আগে ফরিদপুর জিলা স্কুলের ১৮৫ বছর পূর্তি উদ্যাপন ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের শেষ দিনে বহিরাগতদের ইট নিক্ষেপের কারণে জেমসের কনসার্ট পণ্ড হয়ে যায়।
আয়োজকেরা জানান, ছায়ানট, উদীচীসহ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, গণমাধ্যম, সাংবাদিক ও শিল্পীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে গান গেয়ে সংহতি জানানোর লক্ষ্যে এই আয়োজন করা হয়েছিল। এতে কোনো সভা-সমাবেশের আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। ১০টি গান পরিবেশন এবং একটি বিবৃতি পাঠের মাধ্যমেই অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল।
আয়োজক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর পক্ষে জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ চট্টগ্রাম এক বিবৃতিতে জানায়, পূর্বানুমতি না থাকা এবং ফরিদপুর জিলা স্কুলের সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তার অজুহাতে পুলিশ প্রশাসন অনুষ্ঠানটি নিরুৎসাহিত করে। রাস্তার বদলে শিল্পকলার মাঠে করার প্রস্তাবও নিরাপত্তার কারণে নাকচ করে দেওয়া হয় এবং পুলিশের বিশেষ শাখায় আগাম পত্র দিয়ে অনুমতি নিয়ে পরে আয়োজনের পরামর্শ দেওয়া হয়।