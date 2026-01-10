বাঞ্ছারামপুর উপজেলার তেজখালী ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয় মাঠে কর্মিসভায় বক্তব্য দেন বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী আব্দুল খালেক। শনিবার বিকেলে
বাঞ্ছারামপুর উপজেলার তেজখালী ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয় মাঠে কর্মিসভায় বক্তব্য দেন বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী আব্দুল খালেক। শনিবার বিকেলে
জেলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬

জোনায়েদ সাকিকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদকব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর) আসনে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকিকে সমর্থন দিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল খালেক। শনিবার বিকেলে বাঞ্ছারামপুর উপজেলার তেজখালী ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক কর্মিসভায় তিনি এ ঘোষণা দেন।

দলীয় সূত্র জানায়, আব্দুল খালেককে ডেকে নিয়ে ৬ জানুয়ারি বিকেলে রাজধানীর গুলশানের কার্যালয়ে বৈঠক করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ওই বৈঠকে আব্দুল খালেককে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।

আজ কর্মিসভায় এম এ খালেক বলেন, ‘দলের যেহেতু মনোনীত একজন প্রার্থী আছে, সে জন্য ওই প্রার্থীর পক্ষে আমাদের কাজ করতে হবে। দলের চেয়ারম্যান আমাকে ডেকেছেন। আমাদের এখানে জোটের সঙ্গে সমন্বয় করতে গিয়ে কিছু ছাড় দিতে হয়েছে। জোনায়েদ সাকিকে দল মনোনীত করেছে।’ তিনি বলেন, ‘দলের প্রধান যদি বলে, সেখানে আমি কেমনে না করতে পারি বলেন। আমিও তো মানুষ। দলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। দল আমাকে একবার এমপি বানাইছে। এত বছর আমরা দলে ছিলাম, আন্দোলন-সংগ্রামে ছিলাম। সেহেতু দলের জন্য এতটুকু ত্যাগ আমাদের করা উচিত। দল যদি ভালোভাবে পাস করতে পারে, আমরা সবাই ভালো থাকব।’

নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে আব্দুল খালেক বলেন, ‘আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ, জোনায়েদ সাকি আমাদেরই ছেলে, বাঞ্ছারামপুরের ছেলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উনি (সাকি) নির্বাচিত হলে আগামী দিনে ইনশা আল্লাহ মন্ত্রী হবে। উনি একজন চৌকস রাজনীতিবিদ, ভালো বলেন এবং তাঁর অবদান খুব ভালো। উনি অনেক কাজ করতে পারবেন। বাঞ্ছারামপুরবাসী অনেক উপকৃত হবে। আমি আশা করব, দলের মনোনীত প্রার্থীর জন্য আমরা কাজ করতে পারব।’

Also read:তারেক রহমানের নির্দেশে সরে যাচ্ছেন বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী আব্দুল খালেক

জেলা বিএনপির সদস্য কাজী দবির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও উপজেলা জাসাসের আহ্বায়ক এম এ সালামের সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য নাজমুল হুদা, যুক্তরাজ্য আইনজীবী ফোরামের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসের খানসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা।

জোনায়েদ সাকিসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন ১০ জন প্রার্থী। তবে আব্দুল খালেক এখনো রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন জমা দেননি।

Also read:জোটের প্রার্থীর বিরুদ্ধে মাঠে বিএনপির বহিষ্কৃত ২ নেতা
আরও পড়ুন