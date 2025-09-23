জেলা

ঝিনাইদহে প্রতিমা ভাঙচুর, একজনকে আটক

নিজস্ব প্রতিবেদকঝিনাইদহ
ঝিনাইদহ শৈলকুপায় ফুলহরি গ্রামের একটি মন্দিরে দুর্গাপূজার প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে
ছবি: সিসিটিভি থেকে নেওয়া

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ফুলহরি গ্রামে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে বানানো প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার ভোররাতে ফুলহরি হরিতলা সর্বজনীন পূজা মন্দিরে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে মনজের আলী নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তি মানসিক প্রতিবন্ধী বলে দাবি করা হয়েছে।

সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, রাতে এলাকার মনজের আলী মন্দিরে ঢোকেন। একে একে মূর্তিগুলোর মাথা ভেঙে সরিয়ে দেন এবং পানিতে চোবান।
এ বিষয়ে মন্দির কমিটির সভাপতি বিকাশ কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘আজ ভোররাত চারটার পর্যন্ত আমাদের লোকজন মন্দিরের পাহারায় ছিলেন। এরপর মনজের আলী কাজটি করেন। তিনি অসুর, কার্তিক, সরস্বতীসহ ছয়টি বিগ্রহের মাথা ভেঙেছেন। সকাল ৯টার সময় আমরা এসে দেখতে পাই যে প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে।’

কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস বিশ্বাস বলেন, ‘মনজের আলী কিছুটা মানসিক প্রতিবন্ধী। যেখানে পূজা হয়, তিনি সেখানে যান। আমাদের এই মন্দিরেও তিনি আসেন। আমাদের এখানে খাওয়াদাওয়া করেন। এখন এই ভাঙচুর তাঁর মানসিক অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ, নাকি এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে, তা খতিয়ে দেখতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানাই।’

এ বিষয়ে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান বলেন, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত মনজের আলীকে আটক করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

