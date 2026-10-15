বাড়ির উঠানে বৈঠকের পর নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল, ভিডিও ফেসবুকে

নোয়াখালীতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের মিছিল হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে এ মিছিল হয় বলে সংগঠনটির অনেক নেতা দাবি করেছেন। এ মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর সূত্রে জানা যায়, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘স্বদেশ প্রত্যাবর্তন’ উপলক্ষে প্রথমে সভা করে নিষিদ্ধ ছাত্রসংগঠনটি। নোয়াখালীর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের এ সভা হয়। সভা শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।
মিছিলের পর নিষিদ্ধ সংগঠনটির একাধিক নেতা–কর্মী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করলে বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও খোঁজখবর নেওয়া শুরু করে।
ফেসবুকে প্রচার হওয়া ভিডিওটি ১ মিনিট ১৩ সেকেন্ডের। এতে দেখা যায়, আলোচনা সভায় দলের একাধিক নেতা বক্তব্য দিচ্ছেন। সভা শেষে তাঁরা একটি বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিলে তাঁরা ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এতে ৪০ থেকে ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।
জানতে চাইলে সুধারাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠনের কর্মসূচির ভিডিওটি দেখার পর ওই কর্মসূচি পালনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।