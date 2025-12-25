লালমনিরহাটে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার ভারতীয় নাগরিক কারাগারে

লালমনিরহাটের আদিতমারীর দুর্গাপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার ভারতীয় নাগরিক বিশ্বজিৎ কুমার দাসকে (২৫) কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।
গত মঙ্গলবার রাত দুইটার দিকে দূর্গাপুরের কাউয়ার চরে সীমান্ত পিলার ৯২৫/৫ থেকে আনুমানিক ৭০০ গজ ভেতরে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বজিৎ কুমারকে আটক করেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ভারতীয় আধার কার্ডের ফটোকপি, একটি পুরোনো হাতঘড়ি, ভারতীয় ৮০০ রুপি ও বাংলাদেশি ৮২০ টাকা জব্দ করা হয়।
বিশ্বজিৎ কুমার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আলীপুর জেলার শিববাড়ী চেচাখাতা গ্রামের অপু দাসের ছেলে। এ ঘটনায় লালমনিরহাট ১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের দুর্গাপুর বিওপির নায়েক সুবেদার মো. মাশিরুল আলম বাদী হয়ে মামলা করেছেন। বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গতকাল বুধবার বিকেলে আদিতমারী থানায় মামলাটি করা হয়।
মামলার বাদী মাশিরুল আলম বলেন, বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি মামলার বাদী হয়েছেন। আটক ভারতীয় নাগরিককে গতকাল বিকেলে আদিতমারী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
আদিতমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাজমুল হক বলেন, আটক বিশ্বজিৎ কুমারকে থানায় হওয়া মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
লালমনিরহাট ১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী ইমাম বলেন, ভারতীয় নাগরিক বিশ্বজিৎ কুমারের বিরুদ্ধে বিজিবির পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয়েছে। সীমান্তে যেকোনো ধরনের অবৈধ পারাপার রোধে বিজিবি সর্বদা কঠোর অবস্থানে আছে।