‘বান্ধবীকে ভিডিও কলে রেখে’ তরুণের গলায় ফাঁস

কক্সবাজারে আবাসিক হোটেলের কক্ষ থেকে এক তরুণের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে শহরের কলাতলী এলাকার ওয়ার্ল্ড বিচ নামের একটি হোটেল থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত তরুণের নাম ফরহাদ হোসেন (২১)। তাঁর বাড়ি সিলেট সিটি করপোরেশনের দক্ষিণ সুরমা মণিপুর এলাকায়। তিনি সিলেট এমসি কলেজের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। পুলিশের দাবি, বান্ধবীকে ভিডিও কলে রেখে ফরহাদ আত্মহত্যা করেছেন।
নিহত তরুণের বন্ধুদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, ফরহাদসহ পাঁচ বন্ধু গত মঙ্গলবার দুপুরে কক্সবাজার পৌঁছে হোটেলটি ওঠেন। বৃহস্পতিবার রাতে কেনাকাটার জন্য চার বন্ধু বের হলেও ফরহাদ হোটেলের কক্ষে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর এক তরুণী ফরহাদের বন্ধুদের ফোন করে বলেন, তাঁর সঙ্গে ফরহাদের কথা-কাটাকাটি হয়েছে। তাঁকে ভিডিও কলে রেখে ফরহাদ আত্মহত্যা করেছেন। খবর পেয়ে বন্ধুরা হোটেলে গিয়ে দেখেন, ফ্যানের সঙ্গে ফরহাদের লাশ ঝুলছে। এরপর তাঁরা পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করেন।
জানতে চাইলে ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার অঞ্চলের প্রধান আপেল মাহমুদ বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, দুই দিন ধরে নিহত ফরহাদের সঙ্গে তাঁর বান্ধবীর মনোমালিন্য চলছিল। বৃহস্পতিবার রাতে দুজনের মধ্যে মুঠোফোনে কথা–কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বান্ধবীকে ভিডিও কলে রেখে ফরহাদ আত্মহত্যা করেন।