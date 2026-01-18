খিরাই নদের ওপর নির্মিত বেইলি সেতুর পাটাতন ভেঙে গাছের গুঁড়িবোঝাই ট্রাক আটকে গেছে। গতকাল শনিবার
খিরাই নদের ওপর নির্মিত বেইলি সেতুর পাটাতন ভেঙে গাছের গুঁড়িবোঝাই ট্রাক আটকে গেছে। গতকাল শনিবার
জেলা

কুমিল্লায় সেতুর পাটাতন ভেঙে ট্রাক আটকে যানবাহন চলাচল বন্ধ

প্রতিনিধিদাউদকান্দি, কুমিল্লা

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার খামারপাড়ায় খিরাই নদের ওপর নির্মিত বেইলি সেতুর পাটাতন ভেঙে গাছের গুঁড়িবোঝাই ট্রাক আটকে গেছে। এতে গতকাল শনিবার বেলা একটার পর থেকে এ সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ আছে। যান চলাচল বন্ধ থাকায় এই সড়কে চলাচলকারী দাউদকান্দি, চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ ও কচুয়া উপজেলার একাধিক গ্রামের মানুষ যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

ট্রাকচালক নাটোর সদরের বাসিন্দা মো. শামীম হোসেন ও চালকের সহকারী জাহিদ হাসান বলেন, তাঁরা সড়কের সরকারি গাছের গুঁড়ি বোঝাই করে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার মেঘনা ঘাটে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেতুর ওপর উঠে মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছানোর পর সেতুর দুটি স্টিলের প্লেট ভেঙে চাকা আটকে যায়। লাফিয়ে ট্রাক থেকে নেমে তাঁরা দুজন প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। তবে তাঁদের প্রায় ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি হবে।

এলাকার কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চল, মতলব দক্ষিণ ও কচুয়া উপজেলার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ সহজ করার জন্য ২০০০ সালের ২১ অক্টোবর খিরাই নদের ওপর বেইলি সেতুটি নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘ ২৫ বছর ব্যবহারের পর এখন সেতুটির পাটাতনগুলো মরিচায় নষ্ট হয়ে গেছে। এ কারণে সেতুর স্থানে স্থানে ভেঙে গেছে। এ দিয়ে যানবাহন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে।

আজ রোববার সকাল নয়টায় সেতু এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, সেতুর ওপর আটকে থাকা ট্রাকটির গাছের গুঁড়িগুলো নামিয়ে ট্রাকের চালক ও চালকের সহকারী ট্রাকটি উদ্ধারের চেষ্টা করছেন।

দাউদকান্দি উপজেলার চশই গ্রামের সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক মো. সোলায়মান বলেন, হালকা গাড়ি, অটোরিকশা ও রিকশা সেতুর ওপর উঠলেই সেতুটি দুলতে থাকে। মনে হয়, এই বুঝি এটি ভেঙে পড়ছে। তবে এতগুলো গাছের গুঁড়ি নিয়ে ট্রাক পারাপারের সময় সেতু ভেঙে ট্রাক নদে পড়েনি, সেটাই ভাগ্য ভালো। এ সড়কে সিরিয়ালের ১০৫টি এবং সিরিয়াল ছাড়া অসংখ্য সিএনজিচালিত অটোরিকশা চলাচল করে। ট্রাক ওঠায় সেতুর স্টিলের পাটাতন ভেঙে যাওয়ায় সংস্কার না করা পর্যন্ত তাঁরা বিপদে পড়েছেন।

এলাকার কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, খিরাই নদের ওপরে নির্মিত বেইলি সেতুটি পুনরায় সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যাটারিচালিত রিকশার চালক উপজেলার ধারিবন গ্রামের বাসিন্দা আবুল মিয়া বলেন, ‘ঝুঁকিপূর্ণ এই বেইলি সেতুর ওপর দিয়ে ভয়ে ভয়ে চালাই। কারণ, মরিচায় নষ্ট হওয়া সেতুর পাটাতন ভেঙে গাড়ি যেকোনো সময় নদীতে পড়তে পারে।’

দাউদকান্দি উপজেলার মারুকার ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান শাহজাহান ভূঁইয়া বলেন, সেতুটি ২০২২ সালে কিছুটা সংস্কার করা হলেও যানবাহন চলাচলের উপযোগী হয়নি। গাড়ির চালকেরা নিজ দায়িত্বে যানবাহন চালাচ্ছেন, যার কারণে সেতুতে গাড়ি আটক হয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হচ্ছে এবং জনগণের ভোগান্তি হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) দাউদকান্দি উপজেলা প্রকৌশলী মো. জাহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ট্রাকটি ওভারলোড করে গাছের গুঁড়ি নিয়ে যাওয়ার কারণে এমনটি ঘটেছে। নদের ওপর একটি পাকা সেতু নির্মাণের তালিকা সর্বশেষ গত সপ্তাহে এলজিইডি ঢাকার প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

আরও পড়ুন