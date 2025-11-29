প্রচারণা স্থগিত করে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া চাইলেন বিএনপি প্রার্থী মিন্টু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও ফেনী–৩ (দাগনভূঞা–সোনাগাজী) আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, ‘আমাদের দলের নেত্রী, গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী বেগম খালেদা জিয়া হাসপাতালে সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন। তাঁর সুস্থতা আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এই মুহূর্তে রাজনীতি কিংবা নির্বাচনী কার্যক্রমের চেয়ে তাঁর সুস্থতা আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার ব্যক্তিগত ও দলের সব ধরনের প্রচারণা স্থগিত ঘোষণা করছি। বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য সবাইকে দোয়া করার আহ্বান জানাই।’
আজ শনিবার বাদ জোহর সোনাগাজী উপজেলার বড় মসজিদে খালেদা জিয়ার জন্য আয়োজিত দোয়া মাহফিলের আগে এমন বক্তব্য দেন আবদুল আউয়াল মিন্টু। পরে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে দোয়া মাহফিলে মোনাজাতে অংশ নেন তিনি।
দলটির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় দলের ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু এদিন তাঁর নির্বাচনী ও অন্য সব ধরনের প্রচারণা কার্যক্রম স্থগিত করার ঘোষণা দেন।
দোয়া মাহফিলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু ছাড়া সোনাগাজী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জয়নাল আবদিন বাবলু, সদস্যসচিব সৈয়দ আলম ভূঁইয়া, সমবায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন, জেলা যুবদলের সদস্যসচিব নঈম উল্লাহ চৌধুরী, জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক সামছুদ্দিন খোকনসহ বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদল, কৃষক দল, মৎস্যজীবী দল, তাঁতী দলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
দলীয় সূত্রে জানা যায়, সংকটাপন্ন অবস্থায় বেগম খালেদা জিয়া বর্তমানে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় দলের নেতা–কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করছে। এমন পরিস্থিতিতে আবদুল আউয়াল মিন্টু তাঁর চলমান গণসংযোগ ও নির্বাচনী সভা–সমাবেশ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন।