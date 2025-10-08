পাড়ে ওড়না দেখে পুকুরে পাওয়া গেল ভাই-বোনের লাশ, হত্যার অভিযোগ মায়ের

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় একটি পুকুর থেকে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে উপজেলার শিবানন্দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ওই দুই শিশুর নাম তাসলিমা খানম (১৫) ও কাওসার শেখ (৮)। তারা শিবানন্দপুর গ্রামের আজিবার শেখের সন্তান।
তাসলিমা বড়দিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণি এবং কাওসার শিবানন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
এই শিশুদের স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেশী নাহার বেগম গতকাল বিকেলে তাসলিমা ও তার ভাই কাওসারকে প্রতিবেশী দাউদ মীরের বাড়ির পেছনের পুকুরের দিকে যেতে দেখেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও তাদের খোঁজ না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করেন। পরে স্থানীয় লোকজন পুকুরপাড়ে তাসলিমার ওড়না দেখে পুকুরে নেমে খোঁজ করেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে পুকুর থেকে দুই ভাই–বোনের লাশ উদ্ধার করেন স্থানীয় লোকজন।
তবে দুই সন্তানের মৃত্যু দুর্ঘটনায় নয়, বরং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে অভিযোগ করেছেন তাদের মা বেবী বেগম। তিনি বলেন, ‘আমার মেয়ে সাঁতার কাটতে জানে, তারা পুকুরে ডুবে মরতে পারে না। আমার স্বামী ও তার ভাইয়েরা মারধর করে আমাকে আট থেকে নয় মাস আগে এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পরে আমার স্বামী আবার বিয়ে করেছে। পরিকল্পিতভাবে আমার সন্তানদের হত্যা করে পুকুরের পানিতে ফেলে এখন দাবি করেছে, ডুবে মারা গেছে।’
তবে শিশুদের বাবা আজিবার শেখ দাবি করেন, তাঁর ছেলে-মেয়ে কেউ সাঁতার জানত না, পুকুরে গোসল করতে নেমে ডুবে মারা গিয়েছে তারা।
নড়াগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশিকুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃত শিশুদের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল জেলা হাসপাতাল পাঠানো হয়েছে। থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।