রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ, প্রায় ২ ঘণ্টা ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ বন্ধ

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছে শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার
সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে এবার যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

আজ রোববার বেলা ১১টা থেকে মহাসড়কের হাটিকুমরুল গোলচত্বর ও ধোপাকান্দি এলাকায় পূর্বঘোষিত এই কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়ে। দুপুর পৌনে একটা পর্যন্ত তাঁরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে দাবি আদায়ে নানা রকম স্লোগান দিচ্ছিলেন। এতে মহাসড়কের দুপাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট। ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।

এদিকে সেখানে এসে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ও সংহতি প্রকাশ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম। একই সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) স্থানীয় নেতারা সেখানে এসে সংহতি প্রকাশ করেছেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, প্রতিষ্ঠার ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নির্মাণের ডিপিপি অনুমোদন হয়নি। এ বিষয়ে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে সরকারের কাছে দাবি, হতাশা ও ক্ষোভের কথা জানিয়ে আসছেন। গত ২৬ জুলাই রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কর্মসূচি বর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ডিপিপির দ্রুত অনুমোদন ও পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন করছেন।

চলমান কর্মসূচির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। পরপর বেশ কয়েক দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টাব্যাপী বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এই মহাসড়কেই পরপর কয়েক দিন দুই ঘণ্টাব্যাপী বিভিন্ন বিভাগের প্রতীকী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে সাড়া না পেয়ে গত বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হাটিকুমরুল গোলচত্বরে মানববন্ধন করে মহাসড়কে অবরোধের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রউফ প্রথম আলোকে বলেন, উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের হাটিকুমরুল এলাকাটি যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই এলাকায় শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ করে রাখায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। কিছু কিছু জরুরি যানবাহন রায়গঞ্জ দিয়ে বিকল্প সড়কে চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

