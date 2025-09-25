মাকে হত্যা বাবার, পরে ছেলের হাতে বাবা খুন

ঢাকার দোহার উপজেলায় পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ ওঠে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। পরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করেছেন তাঁর ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে বিলাশপুর ইউনিয়নের কতুবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন আইয়ুব আলী (৫২) ও তাঁর স্ত্রী জয়গুন (৪৩)। তাঁরা বিলাশপুর ইউনিয়নের কতুবপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।
জয়গুনের ভাই সেলিম ব্যাপারী জানান, জয়গুন স্থানীয় একটি ক্লিনিকে চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়েছিলেন। সেই টাকা নিয়ে আইয়ুব আলীর সঙ্গে আজ সকালে ঝগড়া বাধে। একপর্যায়ে ছুরি দিয়ে জয়গুনকে উপর্যুপরি আঘাত করেন আইয়ুব। এতে জয়গুন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে দোহার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এদিকে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, মায়ের মৃত্যুর কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে আইয়ুব আলীকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর জখম করেন তাঁদের ছেলে মো. সাগর (২৪)। পরে আইয়ুব আলীকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে রাজধানীর একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বেলা দুইটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
এ ঘটনার পর মো. সাগরকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। দোহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান আলী জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহের কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। আজ দুপুর পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।