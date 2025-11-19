একই দিনে একই মাঠে বিএনপির দুই পক্ষের কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা

কুমিল্লা–৬ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া ও মনোনয়নপ্রত্যাশী দুই নেতার পক্ষে একই স্থানে সমাবেশ ডাকা হয়েছে। ঐতিহাসিক টাউন হল মাঠে (বীরচন্দ্র গণপাঠাগার ও নগর মিলনায়তন মাঠ) পাশাপাশি স্থানে দুই পক্ষই মঞ্চ ও প্যান্ডেল তৈরির কাজ করছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবারের এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিএনপির রাজনীতিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।
কুমিল্লা আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, সিটি করপোরেশন ও সেনানিবাস এলাকা নিয়ে গঠিত এই আসনে দলের প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী। তিনি আগামীকাল টাউন হল মাঠে জনসভার ঘোষণা দিয়েছেন। একই দিন একই মাঠে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন এই আসনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী বিএনপি চেয়ারপারসনের আরেক উপদেষ্টা আমিন–উর–রশিদের (ইয়াছিন) অনুসারীরা।
মনিরুল হক চৌধুরী ও আমিন–উর–রশিদের অনুসারীরা মাঠ বরাদ্দের জন্য টাউন হল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনও করেছেন। এর মধ্যে মনিরুল হক চৌধুরীর পক্ষে মাঠ বরাদ্দের ফি জমা দেওয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
আজ বুধবার বিকেলে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘একই দিনে টাউন হল মাঠে বিএনপির দুই পক্ষের কর্মসূচি ঘিরে আমরাও উদ্বিগ্ন। মনিরুল হক চৌধুরীর লোকজন আবেদন আগে করেছেন আর আমিন–উর–রশিদ ইয়াছিনের লোকজন কিছুটা পরে করেছেন। তবে আশা করছি, তাঁরা নিজেরাই বিষয়টি সমঝোতা করে নেবেন। এ ছাড়া দুই পক্ষকে সকালে ও বিকেলে কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। আশা করছি, তাঁরা বিষয়টি মেনে নিয়ে কর্মসূচি পালন করবেন।’
দলীয় সূত্র জানায়, মনিরুল হক চৌধুরীর পক্ষ জনসভা ডেকেছে বেলা দুইটায়। আর আমিন–উর–রশিদের অনুসারীরা কর্মসূচি ডেকেছেন সকাল ১০টায়।
আজ বিকেলে সরেজমিনে দেখা গেছে, টাউন হল মাঠের পূর্ব–উত্তর পাশে বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম মুক্তমঞ্চে আমিন–উর–রশিদের পক্ষের মঞ্চ প্রস্তুত ও প্যান্ডেল তৈরির কাজ চলছে। আর মাঠের মাঝখানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের সামনে মনিরুল হক চৌধুরীর পক্ষ মঞ্চ তৈরির কাজ করছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে কুমিল্লা টাউন হলের সদস্যসচিব সাজ্জাদুল কবির প্রথম আলোকে বলেন, ‘দুই পক্ষই বিএনপির। তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এক পক্ষ সকালে এবং এক পক্ষ বিকেলে করবে বলে আশা করছি।’
৩ নভেম্বর ২৩৭ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ওই সময় কুমিল্লা–৬ আসনে মনিরুল হক চৌধুরীর নাম ঘোষণা করা হয়। ওই দিন থেকেই আমিন–উর–রশিদের অনুসারী নেতা–কর্মীরা টানা ১১ দিন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন।