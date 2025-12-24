শ্রীপুরে পূর্ববিরোধের জেরে জাসাস নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় পূর্ববিরোধের জেরে ফরিদ সরকার (৩৮) নামে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) স্থানীয় এক নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে উপজেলার গোসিংগা ইউনিয়নের লতিফপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ফরিদ সরকার উপজেলার লতিফপুর গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে। তিনি গোসিংগা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং জাসাসের গোসিংগা ইউনিয়নের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।
নিহত ফরিদ সরকারের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল রাতের খাবার শেষে স্থানীয় কাসেম মণ্ডলের ইটভাটায় যান ফরিদ সরকার। এর পর থেকে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) এক সদস্য ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তাঁকে ইটভাটার কাছে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথে তিনি মারা যান।
ফরিদের আত্মীয় সাকিল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিবেশী আনোয়ার হোসেন ও মো. মোতাহারদের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল ফরিদের। এর আগে প্রতিপক্ষ তাঁদের হুমকি দিয়েছিল। হুমকির ঘটনায় শ্রীপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছিল। জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পরিবারের মধ্যে মামলা চলছিল। এ ঘটনার জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।
ফরিদের বাবা জামাল উদ্দিন বলেন, বিভিন্ন সময় প্রতিপক্ষ প্রতিবেশীরা তাঁদের অব্যাহতভাবে হুমকি দিয়ে আসছিল। তাঁরা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন। গতকাল রাতে বাড়ির বাইরে গিয়ে তাঁর ছেলে ঘরে ফিরছিলেন না। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেন। পরে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করার খবর পান। এ ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন তিনি।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাছির আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’