কক্ষের ভেতরে আটকে পড়া দুই শিশুকে উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস। গতকাল বিকেলে চট্টগ্রামের আনোয়ারায়
জেলা

খেলতে খেলতে ভেতর থেকে দরজা আটকে দেয় দুই শিশু, উদ্ধার করল ফায়ার সার্ভিস

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

ঘরের ভেতরে খেলছিল দুই শিশু। একসময় খেলার ছলেই ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি আটকে দেয় তারা। এরপর আর বাইরে থাকা মা-বাবার ডাক, দরজায় ধাক্কা—কিছুই কাজে আসেনি। ভেতর থেকে ভেসে আসছিল কান্নার শব্দ। শেষ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় দরজা কেটে এ দুই শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় এ ঘটনা ঘটে। উদ্ধার হওয়া শিশুদের একজনের বয়স তিন বছর ও আরেকজনের বয়স দেড় বছর। তারা উপজেলার রশত ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিমচাল গ্রামের মো. ইসমাইলের মেয়ে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল বিকেলে শিশুদের মা–বাবা ঘরের বাইরে কাজ করছিলেন। ওই সময় দুই শিশু ভেতর থেকে দরজা আটকে দেয়। পরে ওই শিশু দুটি দরজা খুলতে না পেরে কান্নাকাটি শুরু করে। তাদের কান্নার শব্দ শুনে মা, বাবা ও আশপাশের লোকজন ছুটে এসে দরজা খোলার চেষ্টা করলেও পারেননি। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস গিয়ে দরজা কেটে শিশু দুটিকে উদ্ধার করে।

শিশুদের বাবা মো. ইসমাইল বলেন, ‘আমার দুই মেয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা আটকে দেয়। এরপর চেষ্টা করেও খুলতে পারিনি। পরে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এসে আমার দুই মেয়েকে উদ্ধার করেছে। এ ঘটনার পর থেকে মেয়েরা বারবার আঁতকে উঠছে।’

আনোয়ারা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন লিডার মো. মুজিবুর রহমান বলেন, ‘শিশু আটকে যাওয়ার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়েছি। পরে ২০ মিনিটের মধ্যে শিশু দুটিকে উদ্ধার করে মা-বাবার কোলে তুলে দিয়েছি। শিশুরা ভয় পেলেও তাদের শারীরিক ক্ষতি হয়নি।’

