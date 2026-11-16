‘আজ বাড়িতে গুলি করলাম, কাল শরীরে করব’—চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীর হুমকি

‘আজ বাড়িতে গুলি করলাম, কাল শরীরে গুলি করব’—চাঁদা না পেয়ে একটি বাড়িতে গুলি করার পর এভাবেই এক ব্যক্তিকে মুঠোফোনে কল করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক ‘সন্ত্রাসীর’ বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার শহীদনগর এলাকার জাফর আহমদ নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে গুলি করার ঘটনাটি ঘটে। গুলিতে তাঁর ঘরের জানালার কাচ ভেঙে যায়।
জাফর আহমদ সাংবাদিকদের জানান, ২০ লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় ‘সন্ত্রাসী’ মোহাম্মদ রায়হানের সহযোগীরা তাঁর ঘরের একটি জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছেন। তবে তিনিসহ পরিবারের সদস্যরা কক্ষটিতে ছিলেন না। তাই পরিবারের সদস্যদের কেউ হতাহত হননি।
জাফর আহমদ বলেন, রায়হান ১০ মাস আগে তাঁকে ফোন করে ২০ লাখ টাকা চাঁদা চেয়েছিলেন। তবে তখন তিনি নিজের ও স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ভারতে ছিলেন। বিষয়টি তখন পুলিশকে জানানো হয়। এরপর দীর্ঘদিন চুপ থাকলেও গত বুধবার আবারও চাঁদা দাবি করে হুমকি দেন রায়হান।
গতকাল গুলির ঘটনার পর তাঁর মুঠোফোনে আবারও রায়হান কল করে হুমকি দেন বলে জানান জাফর আহমদ। তিনি বলেন, ‘গুলি করার পর ফোন করে আমাকে বলেছে, টাকা দিসনিতে তো, আজ বাড়িতে গুলি করলাম, কাল তোদের শরীরে গুলি করব। কাফনের কাপড়চোপড় কিনে রাখিস।’
জানতে চাইলে বায়েজিদ বোস্তামী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইখতিয়ার উদ্দিন আজ সোমবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ‘দুটি মোটরসাইকেল করে চারজন লোক এসে গুলি করে চলে গেছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। বাড়ির মালিক জাফর আহমেদকে আজ থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।’
হত্যা, চাঁদাবাজি ও অস্ত্র আইনের ১৫টি মামলার আসামি রায়হান। বিদেশি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে ফোন করে নগর ও জেলার বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজি করে আসছেন তিনি। আবার চাঁদা না পেলে গুলিও করছেন তাঁর সহযোগীরা।
বিদেশি পলাতক সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলী ওরফে বড় সাজ্জাদের অন্যতম সহযোগী এই রায়হান। তবে সম্প্রতি তাঁর নাম ব্যবহার করে কিছু ‘ছিঁচকে সন্ত্রাসী’ চাঁদা দাবি করছেন বলে অভিযোগ রায়হানের। পুলিশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে অপরাধজগতের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এবং স্থানীয় পাহাড়ি এলাকার পথঘাট চেনা থাকায় নিজের অবস্থান গোপন রাখতে পারছেন এই সন্ত্রাসী; যার কারণে ধরা পড়ছে না।