শ্রীবরদীতে বন্য হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় বন্য হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার বালিজুড়ি রেঞ্জের মালাকুচা এলাকার জঙ্গলে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ফারুক হোসেন (৩৬) পার্শ্ববর্তী ঝিনাইগাতী উপজেলার ফাকরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা।
বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শ্রীবরদী উপজেলার বালিজুড়ি রেঞ্জের মালাকুচা জঙ্গলে ১০-১৫ দিন ধরে ৪০–৪২টি বন্য হাতি ৬–৭টি শাবকসহ অবস্থান করছে। আজ সোমবার বিকেলে ফারুক হোসেন বন্য হাতি দেখতে ওই পাহাড়ি এলাকায় গেলে হঠাৎ হাতির সামনে পড়েন। এ সময় একটি হাতি তাঁকে পায়ে পিষ্ট করে গুরুতর আহত করে। খবর পেয়ে বন বিভাগের লোকজন দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
বন বিভাগের বালিজুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. সুমন মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, উপজেলার সীমান্ত এলাকায় ৪০–৪২টি বন্য হাতি অবস্থান করছে। আজ বিকেলে হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতিপূরণের জন্য বন বিভাগের কাছে আবেদন করতে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে পরামর্শ দেওয়া হবে।
শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুরুল আলম বলেন, নিহত যুবকের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁর লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হবে।