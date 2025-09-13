সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত জেলা প্রশাসনের এক কর্মীর লাশ উদ্ধার করছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের জয়কলস এলাকায়
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত জেলা প্রশাসনের এক কর্মীর লাশ উদ্ধার করছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের জয়কলস এলাকায়
জেলা

সুনামগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় জেলা প্রশাসনের দুই কর্মী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদকসুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় জেলা প্রশাসনের দুই কর্মী নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে শান্তিগঞ্জ উপজেলার জয়কলস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন জেলা প্রশাসনের জারিকারক মো. জুয়েল মিয়া (৪০) ও মো. সবদর আলী (৩৮)। জুয়েল মিয়ার বাড়ি দোয়ারাবাজার উপজেলার গোপালপুর গ্রামে। সবদর আলীর বাড়ি সুনামগঞ্জ পৌর শহরের ময়নার পয়েন্ট এলাকায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় একটি চিঠি পৌঁছে দিতে দুজন মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলেন। পথে জয়কলস এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। অপরজনকে উদ্ধার করে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, সকালে বৃষ্টির কারণে সড়ক পিচ্ছিল ছিল। মোটরসাইকেল বা প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

জয়কলস হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুমন কুমার চৌধুরী বলেন, মোটরসাইকেল ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। লাশ উদ্ধার করে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য রাখা হয়েছে।

আরও পড়ুন