রংপুরে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে প্রচারণা নিয়ে এনসিপির সংবাদ সম্মেলন

আসন্ন নির্বাচনে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করতে সংবাদ সম্মেলন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ মঙ্গলবার দুপুরে রংপুরের শহীদ জুলাই ৩৬ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এ সংবাদ সম্মেলন করে এনসিপির জেলা ও মহানগর কমিটি।
এনসিপির জেলা কমিটির আহ্বায়ক আল মামুন লিখিত বক্তব্যে বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে গণভোট নিয়ে ভোটারদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য সংসদ সদস্য প্রার্থীরা তাঁদের নিজস্ব প্রতীকের ভোটে প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় হ্যাঁ বা না ভোটের বিষয়ে ভোটাররা সঠিক দিকনির্দেশনা পাচ্ছেন না।
জুলাই শহীদেরা যে কারণে জীবন দিয়েছেন, এই নির্বাচনের মাধ্যমে সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে উল্লেখ করে আল মামুন বলেন, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে জুলাই শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।
গণভোট বিষয়টি নতুন প্রজন্ম ও সাধারণ ভোটারদের কাছে সহজ করে উপস্থাপন করার জন্য কয়েকটি উদ্যোগের কথা জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে। সেগুলো হলো—রংপুরের ৩৬ জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ–সংলগ্ন স্থানে নারী ও পুরুষ ভোটারের আলাদা বুথ করে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা, হ্যাঁ ভোটের জন্য লিফলেট বিতরণ, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হ্যাঁ ভোটের পক্ষে প্রতিনিধি নিয়োগ এবং ব্যানার ও ফেস্টুনের মাধ্যমে হ্যাঁ ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালানো।
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির রংপুর মহানগর কমিটির সদস্যসচিব আবদুল মালেক, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দিন কাদেরি, যুগ্ম আহ্বায়ক খলিলুর রহমান, জেলা কমিটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ রেজওয়ান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।