চট্টগ্রামে ‘মব’ সৃষ্টি করে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ২

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে চোর সন্দেহে ‘মব’ সৃষ্টি করে এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা ও দুজনকে আহত করার ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে এ মামলা করেন নিহত কিশোরের মা খাদিজা বেগম। মামলায় এ ছাড়া অজ্ঞাতপরিচয় সাতজনকে আসামি করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম নগর থেকে বাড়ি ফিরছিল ওই তিন কিশোর। তাদের বাড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। বাড়ির কাছাকাছি এলে তাদের চোর সন্দেহে সেতুতে বেঁধে পেটান কয়েকজন ব্যক্তি। এতে ঘটনাস্থলে মো. রিহান মাহিন (১৫) নামের এক কিশোর মারা যায়।
নিহত রিহান ওই এলাকার সাগর আলী তালুকদার বাড়ির মুদিদোকানি মুহাম্মদ লোকমানের ছেলে। পরিবারের বরাত দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তিন কিশোর এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন। পরে পরিকল্পিতভাবে ‘মব’ করে তাদের পেটানো হয়েছে। একই ঘটনায় রিহানের দুই বন্ধু মুহাম্মদ মানিক ও মুহাম্মদ রাহাত গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
পুলিশের ধারণা, পূর্বের বিরোধ থেকে চোর সন্দেহের নাটক সাজিয়ে ওই কিশোরদের পেটানো হয়েছে। এ ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁরা হলেন মুহাম্মদ নোমান (২২) ও মুহাম্মদ আজাদ (২৩)। তাঁরা দুজনই কাঞ্চন নগর ইউনিয়নের মধ্যম কাঞ্চন নগর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁদের দুজনকে আজ সকালে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এই দুজনের বাইরে মামলার অপর তিন আসামি হলেন নাজিম উদ্দিন, মোহাম্মদ তৈয়ব ও মহিউদ্দিন। তাঁরাও একই গ্রামের বাসিন্দা।
জানতে চাইলে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ আজ দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।