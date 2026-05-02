দেড় ঘণ্টার বৃষ্টিতে আবারও তলিয়ে গেল চট্টগ্রামের প্রবর্তক মোড়

দেড় ঘণ্টার বৃষ্টিতে মাত্র চার দিনের ব্যবধানে আবারও পানিতে তলিয়ে গেছে চট্টগ্রামের প্রবর্তক মোড়ের রাস্তাঘাট। সড়ক উপচে পানি ঢুকেছে আশপাশের দোকানেও। অল্প বৃষ্টিতে সড়কে হাঁটুপানি জমে যায়। এতে বিপাকে পড়েন নগরবাসী। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত নগরে বৃষ্টি শুরু হয়। আমবাগান আবহাওয়া অফিস জানায়, এই সময় ৩৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়।
সড়ক ও ফুটপাতে পানি জমে থাকায় লোকজনকে দুর্ভোগ নিয়ে চলাচল করতে হয়। বৃষ্টি থামলেও পানি সরেনি দীর্ঘক্ষণ। এ সময় লোকজনকে সড়কদ্বীপ (আইল্যান্ড) দিয়ে চলাচল করতে দেখা যায়। পানি ঢুকে পড়ে প্রবর্তক মোড়ের বেশ কয়েকটি দোকানেও। এতে দোকানের মালামাল ভিজে যায়। দোকানি ও দোকান কর্মচারীদের পানিনিষ্কাশনে ব্যস্ত ছিলেন। তবে সন্ধ্যার পর পানি নামতে শুরু করে।
সন্ধ্যা ছয়টায় সরেজমিনে দেখা যায়, প্রবর্তক মোড় এলাকায় বদনাশাহ মাজার গেট এলাকায় সড়কের দুই পাশে পানি জমে রয়েছে। পানির দুই পাশে সড়কে তীব্র যানজট সৃষ্ট হয়। প্রবর্তক মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ বক্সের পেছনের কয়েকটি রেস্তোরাঁয় পানি ঢুকে যায়। এ সময় রেস্তোরাঁগুলোর গ্যাস সিলেন্ডারসহ রান্নার সরঞ্জাম পানিতে ভাসতে দেখা যায়। এখানকার এক বিক্রয়কর্মী জানালেন, দুপুরে ও সন্ধ্যায় আশপাশের অফিসের লোকজন খেতে আসেন এখানে। সন্ধ্যার খাবার তৈরির আয়োজন চলছিল। এর মধ্যে আবারও বৃষ্টিতে সব তলিয়ে গেল।
এর আগে গত মঙ্গলবার সকালে মৌসুমের প্রথম ভারী বৃষ্টিতে পানির নিচে তলিয়ে যায় চট্টগ্রাম নগর। ওই দিন টানা বৃষ্টিতে কোথাও বুকসমান, কোথাও হাঁটুপানিতে কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল জনজীবন। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয় প্রবর্তক এলাকা দিয়ে চলাচল করে লোকজনকে। হাসপাতাল, রোগনির্ণয়কেন্দ্র, স্কুল-কলেজ, অভিজাত বিপণিবিতানের কারণে এই এলাকায় সবসময় বিপুলসংখ্যক মানুষের চলাচল রয়েছে।
জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের আওতায় প্রবর্তক মোড়ের হিজড়া খালে প্রতিরোধ দেয়ালের নির্মাণকাজ চলছিল। এই কারণে খালের বিভিন্ন অংশ মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। যার কারণে খালের ভেতর দিয়ে পানি নিষ্কাশন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় মৌসুমের প্রথম ভারী বর্ষণে বৃষ্টির পানিতে খালের পরিবর্তে আশপাশের সড়ক ও এলাকা তলিয়ে যায়।
চট্টগ্রামের এমন জলাবদ্ধতায় জাতীয় সংসদে দুঃখ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ঢাকা থেকে ছুটে আসেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তবে চট্টগ্রাম নগরের সাম্প্রতিক জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘অতিরঞ্জিত’ প্রচার চালানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
এদিকে হিজড়া খাল থেকে নির্মাণকাজের উপকরণ এবং মাটি সরানোর কাজ চলছে। খালে পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক করতে খননযন্ত্র (এক্সক্যাভেটর) দিয়ে খাল থেকে এসব মাটি সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু জায়গায় মাটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।