স্বামীর ফার্নিচার কারখানায় চৌকির নিচে পড়ে ছিল স্ত্রীর লাশ

ঝিনাইদহে এক ব্যক্তির কাঠের ফার্নিচার কারখানা থেকে তাঁর স্ত্রীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাত ১১টার দিকে সদর উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। লাশের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
নিহত নারীর নাম তাসলিমা খাতুন (৩৮)। তিনি গোপীনাথপুর গ্রামের লাল মিয়ার (৪০) স্ত্রী। ঘটনার পর থেকে লাল মিয়া পলাতক।
পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বেলা ১১টার দিকে কাঠের ফার্নিচার কারখানাটিতে লাল মিয়াকে খাবার খাওয়ার জন্য ডাকতে যান তাসলিমা। এর পর থেকে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের অন্য সদস্যরা খোঁজাখুঁজির পর রাত সাড়ে আটটার দিকে কারখানায় তালাবদ্ধ অবস্থায় তাসলিমার লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে তালা ভেঙে একটি চৌকির নিচ থেকে লাশ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
তাসলিমা ও লাল মিয়া দম্পতির ছেলে রাজন হোসেন বলেন, ‘আমি সকালে মায়ের সঙ্গে দেখা করে অফিসে চলে যাই। দুপুরে বোন আমাকে ফোনে জানায়, মায়ের ফোনে কল যাচ্ছে না। আমি অফিস থেকে এসে দেখি মায়ের ফোন বাড়িতে আছে। এ সময় বাবার ফোনে কল দিলে সেটিও বন্ধ পাওয়া যায়। পরে কারখানায় গিয়ে দেখি, কারখানাটিও তালা দেওয়া।’
এ বিষয়ে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া বলেন, ওই গৃহবধূর শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে। তাঁর স্বামী পলাতক, তাঁকে আটক করতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। হত্যার কারণ এখনো জানা যায়নি।