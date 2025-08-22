পুরোনো বন্দোবস্তে নির্বাচন হলে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব নয়: নুরুল হক

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি মো. নুরুল হক বলেছেন, ‘পুরোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে নির্বাচন হলে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। তাই নির্বাচনের নতুন বন্দোবস্ত যেটি আমরা আলোচনা করছি—দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ হবে, উচ্চকক্ষ পিআর পদ্ধতিতে হবে। আমরা বলছি, আমাদের একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যম থাকবে। নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য সংবিধানে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকবে, যেটি কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না।’
আজ শুক্রবার দুপুরে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার মুকসুদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অনুষ্ঠিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন নুরুল হক।
ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি (ভিপি) নুরুল হক বলেন, ‘এরশাদের সময় গালি দিয়েছে এরশাদের পেটোয়া বাহিনী বলে, শেখ হাসিনার সময় গালি দিয়েছে শেখ হাসিনার পেটোয়া বাহিনী বলে, খালেদা জিয়ার সময় গালি দিয়েছে খালেদা জিয়ার পেটোয়া বাহিনী বলে। সবার পেটোয়া বাহিনী পুলিশকে গালি দিয়েছে। এই দোষ কি পুলিশের, নাকি সিস্টেমের? যে সিস্টেম পুলিশকে ক্ষমতাসীনদের পেটোয়া বাহিনীতে পরিণত করে, সেই সিস্টেম বদলানোর কথা আমরা বলছি।’ তিনি বলেন, ‘আপনারা নিশ্চয়ই চান না, আগামীতে কেউ ক্ষমতায় এসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে কোনো মায়ের কোল খালি করবে।’
গোপালগঞ্জ জেলা গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি আল আমিন সরদারের সভাপতিত্বে পথসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, উচ্চতর পরিষদের সদস্য মাহফুজ খান, শহিদুল ফাহিম, কেন্দ্রীয় নেতা এস কে রাশেদ, ফরিদপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জিল্লু খান, গোপালগঞ্জ জেলার গণ অধিকার পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক সাদ সিকদার, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মাসুদ মোড়ল প্রমুখ।