চট্টগ্রামে আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম নগরের কাপ্তাই রাস্তার মাথা এলাকা থেকে স্বেচ্ছাসেবক লীগের আত্মগোপনে থাকা এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে নাছির উদ্দিন ওরফে রিয়াজ (৪৫) নামের এই নেতাকে গ্রেপ্তার করে রাঙ্গুনিয়া থানা–পুলিশ। তবে বিষয়টি প্রকাশ করা হয় আজ রোববার দুপুরে।
গ্রেপ্তার হওয়া নাছির উদ্দিন রিয়াজ চট্টগ্রাম উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি রাঙ্গুনিয়া পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনিকেতন এলাকার মৃত মঞ্জুর হোসেনের ছেলে।
রাঙ্গুনিয়ার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ টি এম শিফাতুল মাজদার প্রথম আলোকে বলেন, নাছির উদ্দিনের বিরুদ্ধে হত্যাসহ চারটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে দুটি রাঙ্গুনিয়া থানায় এবং দুটি চট্টগ্রাম নগর পুলিশের (সিএমপি) আওতাধীন থানায়। নাছির উদ্দিনের বিরুদ্ধে দুটি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।