ফরিদপুরে বিচারগানের আয়োজন বন্ধ করে দিল প্রশাসন

ফরিদপুরের নগরকান্দায় ‘ইসলাম পরিপন্থী’ বলে অভিযোগ পাওয়ার পর বিচারগানের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলার তালমা ইউনিয়নের রসুলপুর বাজারে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় এর আয়োজন হওয়ার কথা ছিল।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রসুলপুরে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সলেমান ফকিরের উদ্যোগে এ বিচারগানের আয়োজন করা হয়। এর আয়োজন নিয়ে দুই দিন ধরে এলাকায় মাইকিংও করা হয়। প্যান্ডেল ও প্যান্ডেলের ভেতরে মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল। সেখানে কিছু দোকানও বসেছিল। গতকাল সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল। ঠিক শেষ মুহূর্তে গতকাল সন্ধ্যা সাতটার দিকে নগরকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দবির উদ্দিন ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাসুম বিল্লাহ ঘটনাস্থলে গিয়ে অনুষ্ঠান বন্ধের এ নির্দেশ দেন।
ইউপি সদস্য সলেমান ফকির বলেন, ‘আমাদের এলাকায় আগে থেকেই বিচারগান হয়ে আসছে। স্থানীয়দের অনুরোধে আমি এক দিনের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। এখানে দোষের কিছু ছিল না। কিন্তু হুজুররা গানের অনুষ্ঠানটিকে যাত্রাপালা হিসেবে প্রচার করেছেন এবং ইউএনওকে দিয়ে এ আয়োজন বন্ধ করে দিলেন।’
সলেমান ফকির জানান, এ আয়োজনের ব্যাপারে তিনি ইউএনও ও ওসির কাছ থেকে মৌখিক অনুমতি নিয়েছিলেন।
তবে নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম বলেন, ‘এ বিচারগান আয়োজনের জন্য আমাদের কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি।’
ইউএনও দবির উদ্দিন আরও বলেন, ‘এ রকম অনুষ্ঠানের জন্য আগে থেকে অনুমতি নিতে হয়। জেলা প্রশাসক এ অনুমতি দেন। এটি এক দিনের অনুষ্ঠান ছিল। প্রথমে আমরা তেমন গুরুত্বের সঙ্গে দেখিনি। তবে বুধবার বিকেলে দেড় শতাধিক ব্যক্তি আমার কাছে এসে জানান, এ আয়োজন ইসলাম পরিপন্থী, এ অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। আর অনুষ্ঠান বন্ধ করা না হলে ওই এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে।’
ইউএনও জানান, ওই অনুষ্ঠান নিয়ে আপত্তি আসার বিষয়টি তাৎক্ষণিক জেলা প্রশাসককে জানানো হয়। পরে জেলা প্রশাসকের পরামর্শে এবং যেহেতু কোনো অনুমতি না নিয়ে এ আয়োজন করা হচ্ছিল, তা বন্ধ করে দেওয়া হয়।