নিহত কলেজছাত্র রাশেদুল ইসলামের সঙ্গে থাকা ফাইলে স্নাতক পরীক্ষার প্রবেশপত্র, কলম। আজ সকালে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার রানীরহাট বাজারে দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি
রক্তাক্ত কলেজছাত্রের পাশে পড়ে ছিল পরীক্ষার প্রবেশপত্র

দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অটোরিকশায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিলেন এক কলেজছাত্র। পাশে থাকা ফাইলের ভেতরে ছিল পরীক্ষার প্রবেশপত্র। তবে সেই পরীক্ষা দেওয়া আর হলো না। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। আজ বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কের রানীরহাট বাজারের গরুঘাটা এলাকায় ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ওই কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়। তাঁর নাম রাশেদুল ইসলাম। তিনি রাঙামাটি সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের স্নাতক ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র।

পুলিশ জানায়, নিহত ওই কলেজছাত্রের বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলায়। তবে তিনি পটিয়ায় একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় চাকরি করতেন। সেই সুবাদে পটিয়াতেই থাকতেন। আজ তাঁর কলেজে পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। এ কারণে রাঙামাটি যাচ্ছিলেন। তবে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই রাশেদুলের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় অটোরিকশার আরও তিন যাত্রী আহত হয়েছেন। তবে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।

রাশেদুলকে বহন করা দুমড়ে–মুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা। আজ সকালে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার রানীরহাট বাজারে

জানতে চাইলে রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ টি এম শিফাতুল মাজদার প্রথম আলোকে বলেন, নিহত শিক্ষার্থীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে থাকা কলেজের পরিচয়পত্র থেকে পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। পুলিশের একটি দল এখনো কাজ করছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

