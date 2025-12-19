গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির

প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (ববিসাস)। একই সঙ্গে নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তা করারও নিন্দা জানিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা।
শুক্রবার রাতে এক যৌথ বিবৃতিতে ববিসাসের সভাপতি মো. জাহিদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মো. রবিউল ইসলাম এই প্রতিবাদ জানান।
বিবৃতিতে নেতারা বলেন, ‘সংবাদপত্রের ওপর হামলা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর সরাসরি আঘাত এবং এটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য নগ্ন হস্তক্ষেপের শামিল, যার দায়ভার সম্পূর্ণ এ সরকারের ওপর বর্তায়। আমরা দেখেছি, বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ওপর নিবর্তনমূলক নীতি প্রয়োগ করে কণ্ঠরোধের চেষ্টা চালানো হয়েছে।’
বিবৃতিতে জুলাই অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির যোদ্ধা শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোক ও তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানায় ববিসাস।
ববিসাস নেতারা বিবৃতিতে আরও বলেন, সম্প্রতি জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে একটি গোষ্ঠী যেভাবে এ দুটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা চালিয়েছে, তা স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য অন্তরায়। এ ছাড়া ডেইলি নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীরকে লাঞ্ছিত করার ঘটনাও অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
বিবৃতিতে ববিসাস নেতারা বলেন, ‘আমরা এ ধরনের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।’