ফরিদপুরে এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনের পাশ থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনের পাশ থেকে আনুমানিক ৫৫ বছর বয়সী অজ্ঞাত এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার সকাল নয়টার দিকে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা উপজেলার বামনকান্দা এলাকায় ঢাকামুখী সার্ভিস লেনের পাশে লাশটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে জানায় এলাকাবাসী। খবর পেয়ে শিবচর হাইওয়ে থানার পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।

এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, ধারণা করা হচ্ছে যে কোনো গাড়ির চাপায় ওই নারীর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তাঁর পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁর পরিচয় শনাক্ত করার পাশাপাশি এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

