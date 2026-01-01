তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী
৯ জানুয়ারি জাতীয় জাদুঘরে ত্বকী চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

প্রতিনিধিনারায়ণগঞ্জ

রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ৯ জানুয়ারি বেলা তিনটায় ‘একাদশ জাতীয় ত্বকী চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা ২০২৫’–এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার বিকেলে সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকী মঞ্চের সদস্যসচিব হালিম আজাদ স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, আইনজীবী সারা হোসেন ও জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। এতে সভাপতিত্ব করবেন সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকী মঞ্চের আহ্বায়ক নিহত ত্বকীর বাবা রফিউর রাব্বি।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, এবার লেখা ও ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার উভয় বিষয়ের তিনটি বিভাগে সারা দেশ থেকে বিপুলসংখ্যক প্রতিযোগী অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের প্রথম ১০ জনকে সার্টিফিকেট, বই ও ক্রেস্ট দেওয়া হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে বই, বিশেষ ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট এবং প্রথম স্থান অধিকারীকে ‘ত্বকী পদক ২০২৫’ দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম ১০টি লেখা ও চিত্রকর্ম নিয়ে আকর্ষণীয় স্মারক ‘ত্বকী’ প্রকাশিত হবে।

২০১৩ সালের ৬ মার্চ নারায়ণগঞ্জ শহরের শায়েস্তা খান সড়কের বাসা থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন ত্বকী। দুই দিন পর শীতলক্ষ্যা নদীর কুমুদিনী খাল থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই বছরের নভেম্বরে আজমেরী ওসমানের সহযোগী সুলতান শওকত ভ্রমর আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়ে জানান, আজমেরীর নেতৃত্বে ত্বকীকে অপহরণের পর হত্যা করা হয়। ২০১৪ সালের মার্চে র‌্যাব সংবাদ সম্মেলনে জানায়, ওসমান পরিবারের নির্দেশে তাদের টর্চার সেলে ত্বকীকে হত্যা করা হয় এবং অভিযোগপত্র শিগগিরই আদালতে জমা দেওয়া হবে। তবে সেই অভিযোগপত্র আজও জমা হয়নি।

ত্বকী হত্যার পর থেকে প্রতি মাসের ৮ তারিখ নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোট ত্বকীসহ সব হত্যার বিচারের দাবিতে মোমশিখা প্রজ্বালন ও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে। সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকী মঞ্চ প্রতিবছর শিশু সমাবেশ, চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতাসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে।

