প্রত্যাহারের এক দিনের মাথায় আবারও কেওক্রাডংয়ে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

বান্দরবানের রুমা উপজেলার কেওক্রাডং পাহাড়চূড়ায় ভ্রমণে আবারও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আগামী বুধবার থেকে এ জায়গায় পর্যটক ভ্রমণ করতে পারবেন এমন ঘোষণা দেওয়া হলেও তা স্থগিত করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি।
জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানান, গতকাল শনিবার পর্যটন দিবসে কেওক্রাডং পাহাড়চূড়া থেকে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত পর্যটন দিবসে জেলা প্রশাসক সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আপাতত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। দুর্গাপূজা শেষে সব অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে কবে নাগাদ কেওক্রাডংয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা সম্ভব সেটি জানানো হবে।
জানতে চাইলে জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি প্রথম আলোকে বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এ কারণে আগামী বুধবারের কেওক্রাডংয়ে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়েছে। পরে আবার সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।
এর আগে ২০২২ সালের ২০ অক্টোবর রুমা, রোয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলায় পর্যটক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসন। পরে ধাপে ধাপে কয়েকটি এলাকায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। গত ১১ ফেব্রুয়ারি রোয়াংছড়ির দেবতাখুমও খুলে দেওয়া হয় পর্যটকদের জন্য।