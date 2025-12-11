টান টান উত্তেজনা, বাঁশি বাজতেই ট্র্যাকে ছুটল রোবট গাড়ি

কালো রং দিয়ে তৈরি করা হয়েছে রেসের ট্র্যাক। সেখানে অপেক্ষমাণ কয়েকটি রোবট গাড়ি। সামনে নানা বাধাবিপত্তি। বাধা পেরিয়ে পৌঁছাতে হবে লক্ষ্যে। টান টান উত্তেজনা, বাঁশি বাজতেই ট্র্যাকে ছুটল রোবট গাড়ি। শুরু হলো প্রতিযোগিতা। আজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) যন্ত্রকৌশল বিভাগে ‘রোবো রেস’ প্রতিযোগিতায় গিয়ে দেখা যায় এ দৃশ্য।
চুয়েটে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী ‘অষ্টম যন্ত্রকৌশল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আইসিএমইআরই-২০২৫’। বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে এ সম্মেলন আয়োজিত হচ্ছে। তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আজ ছিল দ্বিতীয় দিন।
এদিন চুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধীন থাকা চারটি সংগঠনের মাধ্যমে রোবো রেস, পোস্টার প্রেজেন্টেশন, আইডিয়েশন চ্যালেঞ্জ ও ক্যাড ডিজাইন কনটেস্ট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। চুয়েট, ইসলামি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসব প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশ নিচ্ছে প্রায় ৪৬টি দল। প্রতিযোগিতা ছাড়াও আজ দুটি কারিগরি সেশনে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়। এ ছাড়া ২০টির বেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
এর আগে গতকাল প্রথম দিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন এবং একটি কারিগরি সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনলাইনে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ আবুল ফয়েজ। অতিথি ছিলেন চুয়েটের উপাচার্য মাহমুদ আবদুল মতিন ভূঁইয়া।
আগামীকাল শুক্রবার তৃতীয় ও শেষ দিন আয়োজিত হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকবে কক্সবাজারে কনফারেন্স ট্যুরের ব্যবস্থা।
আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা ফজলুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, ‘এখানকার ব্যবস্থাপনা খুব ভালো। অংশগ্রহণ করতে পেরে ভালো লাগছে।’
আয়োজকদের মধ্য থেকে চুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মোস্তফা খালিদ বিন শামস প্রথম আলোকে বলেন, ‘সম্মেলনে দেশি-বিদেশি গবেষকদের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি। গবেষণার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে পেরেছি এবং নানা বিষয়ে নতুন তথ্য ও উদ্ভাবন সম্পর্কে জানতে পেরেছি।’
উল্লেখ্য, রোবো রেস প্রতিযোগিতায় ৯টি, ক্যাড ডিজাইনে ১৩টি এবং পোস্টার উপস্থাপন ও আইডিয়েশন চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতায় ১২টি করে দল অংশ নিচ্ছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নরওয়ে, মালয়েশিয়াসহ ৬টি দেশের প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষক, গবেষক ও শিল্প-উদ্যোক্তা অংশ নিচ্ছেন এ সম্মেলনে। এ ছাড়া রয়েছেন সাতজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা। তাঁরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি, রোবোটিকস, বুদ্ধিমান সিস্টেম, উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্র প্রকৌশল বিষয়ে গবেষণা উপস্থাপন করছেন।