আপনাদের ভালোবাসায় আমি অভিভূত: দাগনভূঞায় আবদুল আউয়াল মিন্টু

ফেনী–৩ (দাগনভূঞা ও সোনাগাজী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী দলের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু আজ বৃহস্পতিবার নিজ এলাকা ফেনীর দাগনভূঞায় আনুষ্ঠানিকভাবে গণসংযোগ শুরু করেছেন। নেতা–কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনায় আবেগাপ্লুত হয়ে আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, ‘আমি এই প্রথম নির্বাচন করতে এসেছি। এর আগে আমি আমার বাবা ও ছোট ভাইয়ের জন্য নির্বাচন করেছি। আজ আপনাদের ভালোবাসা আমাকে অভিভূত করেছে।’
আজ সন্ধ্যায় ফেনী–নোয়াখালী মহাসড়কের দাগনভূঞা বাজারের জিরো পয়েন্টে আবদুল আউয়াল মিন্টু উপস্থিত নেতা–কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে এ কথা বলেন। এর আগে আজ দুপুরে আবদুল আউয়াল মিন্টু ফেনী পৌঁছে শহরের মহাম্মদ আলী এলাকায় পথসভা করেন। সেখান থেকে দাগনভূঞা বিএনপির নেতা–কর্মীরা তাঁকে স্বাগত জানান। পরে দলীয় নেতা–কর্মীদের সঙ্গে গাড়িবহর নিয়ে তিনি নিজ এলাকায় প্রবেশ করেন।
দলীয় মনোনয়ন লাভের পর এই প্রথম নিজ সংসদীয় এলাকায় যান আবদুল আউয়াল মিন্টু। বর্ষীয়ান এই নেতাকে একনজর দেখতে ও শুভেচ্ছা জানাতে ভিড় করেন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের শত শত নেতা–কর্মী। নেতা–কর্মীরা হাতে ফুলের তোড়া ও মালা নিয়ে স্লোগানে স্লোগানে মুখর করে তোলেন পুরো এলাকা।
কর্মী–সমর্থকদের উদ্দেশে আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, ‘দেশের এই কঠিন সময়ে আপনারা যে সাহস ও ঐক্য ধরে রেখেছেন, তা প্রশংসার দাবি রাখে। ইনশা আল্লাহ, আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। নির্বাচনে ধানের শীষকে বিজয়ী করলে এলাকার উন্নয়নে আমি সর্বাত্মক কাজ করব।’
গাড়িবহরে হামলার অভিযোগ
এদিকে দাগনভূঞা উপজেলায় ঢোকার সময় আবদুল আউয়াল মিন্টুর গাড়িবহরে হামলা হয়। বাজারের জিরো পয়েন্টে এ ঘটনা ঘটে। হামলাকারীরা কয়েকটি মোটরসাইকেল ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা ভাঙচুর করেন। এতে বেশ কয়েকজন নেতা–কর্মী আহত হন। তবে হামলা সত্ত্বেও ওই জায়গায় তিনি পথসভায় বক্তব্য দেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় নেতা–কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জেলা ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সিনিয়র সহসভাপতি কাজী জামশেদ আলমের অনুসারীরা আজ বিকেলে ফেনী–নোয়াখালী মহাসড়কের দাগনভূঞা চৌরাস্তা এলাকায় কয়েকটি বালুবাহী ও খালি ট্রাক দিয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেন। এ সময় জিরো পয়েন্ট এলাকায় জামশেদ আলমের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান চলছিল।
হামলা প্রসঙ্গে দাগনভূঞা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টুর ছোট ভাই আকবর হোসেন ফেসবুকে এক পোস্টে বলেন, ‘ফেনী জেলা বিএনপির নেতাদের প্রত্যক্ষ মদদে আজ দাগনভূঞা বাজারে আবদুল আউয়াল মিন্টুর নির্বাচনী গাড়িবহরে হামলা হয়েছে। আমি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি।’
এ প্রসঙ্গে কাজী জামশেদ আলম বলেন, আকবর হোসেনের অনুসারীদের মিথ্যা মামলায় গত কয়েক দিন তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। বুধবার রাতে তিনি জামিনে বের হয়েছেন। তাঁর অনুসারীরা আজ দুপুরে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেন। এ জন্য দলীয় নেতা–কর্মীরা দুপুর থেকে তাঁকে বরণ করতে দাগনভূঞা বাজারের জিরো পয়েন্টে অবস্থান নেন। তাঁদের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ধানের শীষের প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টুকেও বরণ করে নেওয়ার কর্মসূচি ছিল। কিন্তু মিন্টুর বহরে থাকা জেলা যুবদল নেতা মামুনের নেতৃত্বে বেশ কিছু নেতা–কর্মী প্রথমে তাঁদের ওপর হামলা করেন। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়। তবে কেউ আবদুল আউয়াল মিন্টুর গাড়িবহরে হামলা কিংবা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেননি বলে দাবি করেন জামশেদ আলম।
হামলা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আজ সন্ধ্যায় প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু উপস্থিত গণমাধ্যমের কর্মীদের বলেন, ‘আমার গাড়িবহরে হামলার তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। খুব শিগগির আপনারা এর উত্তরণ দেখবেন। আমি মনে করি, সব অচিরেই ঠিক হয়ে যাবে।’
দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফুর রহমান বলেন, দাগনভূঞায় প্রার্থীর গাড়িবহরে কোনো রকম হামলার ঘটনা ঘটেনি। কোনো আহতের খবরও পুলিশের কাছে জানা নেই। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কেউ কোনো ধরনের লিখিত অভিযোগ করেনি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কঠোর দায়িত্ব পালন করেছেন।