লালমনিরহাটে সারের দাবিতে কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

লালমনিরহাটে সারের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে দেড় ঘণ্টাব্যাপী কালীগঞ্জ উপজেলার লালমনিরহাট-পাটগ্রাম-বুড়িমারী জাতীয় মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন তাঁরা।
স্থানীয় লোকজন জানান, লালমনিরহাটে ভুট্টার চাষের শুরুতেই সারসংকটের খবরে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন চাষিরা। কালীগঞ্জ উপজেলার ভোটমারী ইউনিয়নের বিসিআইসির (বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন) পরিবেশক ‘মেসার্স সাইফুল ইসলাম সার ঘর’ থেকে সার বিক্রি করার কথা। কয়েক দিন ধরে কৃষকেরা সার পাচ্ছিলেন না। বিক্রয়কেন্দ্র থেকে জানানো হয়েছিল, আজ সকালে ভোটমারী ইউনিয়নের চাষিদের কাছে সার বিক্রি করা হবে। সে অনুযায়ী আজ সকালে উপজেলার কৃষকেরা সেখানে এসে ভিড় জমাতে থাকেন। তবে কয়েকজন কৃষককে তাঁদের চাহিদামতো সার না দিয়ে হঠাৎ বিক্রয়কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সার না পেয়ে বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত কৃষকেরা লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কের ভুল্লারহাট বাজার এলাকায় বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়।
কৃষকদের অভিযোগ, সার ডিলারদের কাছ থেকে চাহিদামতো সার না পেয়ে কৃষকদের যেতে হচ্ছে খুচরা দোকানে। সেখানে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে সার কিনতে হচ্ছে তাঁদের। একশ্রেণির সার ডিলাররা অধিক মুনাফার জন্য বাইরে বেশি দামে সার বিক্রি করছেন বলে কৃষকদের অভিযোগ।
এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শামীমা আক্তার ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তুষার কান্তি। কালীগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সার সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে মহাসড়ক ছেড়ে চলে যান কৃষকেরা।
ইউএনও শামীমা আক্তার মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজ সার ডিলারের গোডাউনে সার আসে। নিয়ম অনুযায়ী কৃষি কর্মকর্তার উপস্থিতি ও স্বাক্ষরে সার মজুতসংক্রান্ত রেজিস্ট্রার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। ভুল্লারহাটে সেটা করা হয়নি। আমরা সবকিছু খতিয়ে দেখে কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট সার ডিলারের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেব।’