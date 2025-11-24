জেলা

নারায়ণগঞ্জে ‘চোর’ আখ্যা দিয়ে নির্মাণশ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

প্রতিনিধিনারায়ণগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ‘চোর’ আখ্যা দিয়ে মো. পারভেজ (৩২) নামের এক নির্মাণশ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার সোনাচড়া এলাকার একটি বাড়ির সামনে থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত পারভেজ নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার সিদ্ধিরগঞ্জের বার্মাস্ট্যান্ড এলাকার প্রয়াত তারা মিয়ার ছেলে। তিনি বন্দরের ঢাকেশ্বরী এলাকার একটি বাড়িতে পরিবারসহ ভাড়া থাকতেন।

পারভেজের স্ত্রী খাদিজা বেগম অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী পারভেজ নির্মাণশ্রমিক। তাঁকে রাতে ধরে এনে বিদ্যুতের তার চুরির মিথ্যা অভিযোগে মারধর করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার, সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেন তিনি।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিয়াকত আলী প্রথম আলোকে বলেন, রোববার রাতে চুরির অভিযোগে পারভেজকে আটকে মারধর করে এলাকার লোকজন। আজ সকালে আহত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ সোনাচড়া এলাকা থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

ওসি আরও বলেন, নিহত পারভেজের বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসার অভিযোগ আছে। তাঁকে চোর সন্দেহে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

