চট্টগ্রামে নৌযান ডুবির ঘটনায় নিখোঁজ দুই জেলের লাশ উদ্ধার

বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম উপকূলে মাছ ধরার নৌযান ডুবির ঘটনায় নিখোঁজ আট জেলের মধ্যে দুজনের লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ শনিবার বেলা তিনটার সময় ১৫ নম্বর ঘাটের বাইরে বহির্নোঙর থেকে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়। তবে রাত পৌনে আটটা পর্যন্ত তাঁদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।
এর আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে অন্য একটি নৌযানের ধাক্কায় মাছ ধরার নৌকাটি ডুবে যায়। নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে সাগরে তল্লাশি চালাচ্ছে কোস্টগার্ড ও নৌ পুলিশ।
ডুবে যাওয়া নৌযানটিতে ১৯ জেলে ছিলেন। দুর্ঘটনার পর ১১ জনকে অদূরে থাকা একটি নৌকা উদ্ধার করে। দুজনের লাশ উদ্ধার হলেও এখনো ছয়জন নিখোঁজ। নিখোঁজ জেলেদের সবাই নোয়াখালীর বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে চারজনের নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন আবুল বাশার, জামাল উদ্দিন, মো. ফারুক ও মো. ইদ্রিস।
নৌ পুলিশ সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মোহাম্মদ আরিফ বলেন, লাশ উদ্ধার হলেও এখনো থানায় আনা হয়নি। সুরতহাল শেষে থানায় আনার পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে।